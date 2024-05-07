Путин поставил задачу уменьшить уровень бедности до 5 процентов

Уровень бедности должен быть ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году. Такая цель поставлена в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

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Эта цель является частью направления "сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".

Особо уточняется, что бедность в РФ должна снижаться в том числе за счет снижения уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году.

При этом минимальный размер оплаты труда должен расти опережающими темпами. В том числе нужно обеспечить его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год. Величина МРОТ к указанному сроку должна составлять не менее чем 35 тыс. рублей в месяц.

В 2026 году президент ожидает утверждение новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций. При этом внедрение таких систем должно состояться с 2027 года. Заявленная цель - обеспечение роста доходов работников бюджетного сектора экономики.

Что касается нынешних показателей, то в 2023 году число россиян с доходами ниже границы бедности составило 13,5 млн человек, или 9,3% населения, сообщал Росстат.