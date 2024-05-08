В Euroclear назвали последствия конфискации российских активов

Глава расположенной в Бельгии одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем Euroclear Валери Урбен сообщила о рисках конфискации замороженных в Евросоюзе активов России. В беседе с бельгийским изданием Echo она заявила, что принятие данной меры нанесло бы ущерб европейской финансовой системе и повлекло бы за собой уход крупных международных инвесторов.

По словам Урбен, «это вопрос юридической безопасности». Если клиенты почувствуют, что правила более не соблюдаются и их активы могут быть конфискованы, «то это откроет ящик Пандоры», отметила она.

Ранее Советом Евросоюза было утверждено решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов. Так, их будут учитывать отдельно и хранить на специальных счетах.

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Как заявил ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, замороженные активы России генерируют для западных стран прибыль примерно в $10 млрд в год. По его словам, конфискация российских активов может повлечь за собой национализацию российским правительством активов, принадлежащих нерезидентам из «недружественных» государств.