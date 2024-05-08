В России ожидают пятикратного роста цен на цейлонский чай

Стоимость цейлонского чая в России в текущем году может увеличиться в пять раз в связи с плохим урожаем на Шри-Ланке. Аналогичная ситуация ожидает Турцию и Европу, заявил в беседе с «Аргументами и фактами» владелец чайной фабрики возле ланкийского города Галле Малинга Герман Гунаратне.

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Собеседник подчеркнул, что на острове абсолютно все подорожало. Кроме того, он отметил, что раньше женщины, собиравшие 25 кг чайного листа, получали 2 доллара в день (чуть менее 200), а сейчас — 5 долларов (470 рублей).

«Огромные счета за электричество, дрова — ведь лист сушат с помощью дровяных печей. Все это в совокупности может поднять цены на цейлонский чай в пять раз, а то и больше», — заявил Гунаратне.

Он указал на риск того, что цейлонский чай полностью исчезнет с российского рынка после его удорожания. Его могут заменить вьетнамским, сообщил специалист, отметив, что вкус этого чая «не отличается от сена».

Ранее сообщалось, что, по данным NielsenIQ, в России зафиксирован рост спроса на растворимый кофе в пакетиках за год — на 10,5%. Вместе с тем на рынке наблюдается сокращение продаж остальных видов горячих напитков, указали аналитики.