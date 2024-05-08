Ставки фрахта на прямые железнодорожные грузоперевозки из КНР в Россию и Белоруссию резко скорректировались в большую сторону. Такой информацией поделился белорусский транспортно-логистический портал Infotrans.

Стоимость поднялась в среднем на 500-800 долларов в зависимости от станции отправления. Указанная динамика обусловлена тем, что количество свободных контейнеров в Китае сократилось. Кроме того, на границе возникают большие пробки, говорится в публикации.

Также КНР решила увеличить тарифы на морские доставки. Удорожание составило от $800-1000 до $1300-1500.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на генерального директора корпорации AP Moller-Maersk Винсента Клерка сообщила, что нарушения с грузоперевозками в Красном море, вероятно, будут наблюдаться до конца текущего года.

На указанную компанию приходится пятая часть мировых морских перевозок. По словам собеседника издания, «сложная ситуация в Красном море не будет кратковременной».