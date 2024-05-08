В Польше протестующие фермеры вновь вывели тракторы на улицы городов

Протестующие фермеры вновь выводят тракторы и другую сельхозтехнику на улицы городов центральной Польши. Об этом сообщает интернет-портал interia.pl.

По этим данным, центром новой акции протеста стала столица Велькопольского воеводства город Познань. Блокады транспортных магистралей также проводятся и в других населенных пунктах воеводства. Полиция предупреждает водителей о возможных затруднениях в движении и просит выбирать объездные маршруты.

Акция в центральных районах страны стала продолжением выступления фермеров в Катовице, где во вторник проходил XVI Европейский экономический форум с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Польши Дональда Туска. У здания, где проходило мероприятие, фермеры выставили тачки с навозом и черный гроб, символизирующий современное положение польских сельхозпроизводителей.

Организаторы акции заявили, что их протест направлен против экологической программы Евросоюза "Зеленый курс" и ввоза дешевой сельхозпродукции с Украины.