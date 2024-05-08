В ЕС недовольны высоким налогом Бельгии на доходы с российских активов

Ряд стран ЕС считают слишком высоким бельгийский налог на доходы от финансовых операций, что позволяет Бельгии не использовать бюджетные деньги для помощи Киеву. Об этом пишет издание La Libre.

После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Большая часть этих них находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

При этом Советом Евросоюза уже было утверждено решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов. Их будут учитывать отдельно и хранить на специальных счетах.

Недовольство у ряда европейских стран вызывает тот факт, что они вынуждены идти на значительные траты собственных средств при том, что Бельгия использует для помощи Киеву налоги, уплачиваемые депозитарием.

В соответствии с бельгийским законодательством Euroclear обязан перечислять налог в 25% на доходы от финансовых услуг, в том числе и с дохода, который приносят российские активы, что составляет около миллиарда евро в год.

«Поступления от налогов в Бельгии в ближайшие годы принесут миллиарды евро, а Украина в срочном порядке нуждается в этих средствах для поддержки своей обороны», - заявил изданию источник в дипломатических кругах.

В свою очередь представитель Бельгии напомнил, что в стране уже создан фонд в 1,7 млрд евро, из которого финансирует помощь Киеву. И бельгийские власти не сбираются создавать отдельный налоговый режим для Euroclear или освобождать его от уплаты налога, заметил он.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что замороженные активы России генерируют для западных стран прибыль примерно в $10 млрд в год. По его словам, их конфискация может повлечь за собой национализацию российским правительством активов, принадлежащих нерезидентам из «недружественных» государств.