МИД РФ: страны ЕС удерживают 100 тыс. тонн удобрений из России

Страны ЕС продолжают удерживать порядка 100 тысяч тонн незаконно арестованных российских удобрений, предназначенных для гуманитарных целей, Москва будет бороться за их разблокировку. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что на текущий момент в Малави, Кению, Нигерию и Зимбабве уже было направлено 4 партии российских удобрений, что в общей сложности составило порядка 110 тыс. тонн.

"При этом Европейский союз и непосредственно власти Латвии, Эстонии и Бельгии продолжают удерживать значительную часть незаконно арестованной российской продукции. Это еще порядка 100 тысяч тонн, которые предназначены исключительно в рамках этой гуманитарной акции", - сказала она.

По словам Захаровой, хоть страны коллективного Запада и заявляют, что санкции не распространяются на сельскохозяйственные товары РФ, на самом деле они блокируют даже такие исключительно гуманитарные поставки, не говоря уже о коммерческих.