На Украине заявили о резком снижении международной финансовой помощи

По итогам апреля 2024 года суммарные объемы международной финансовой помощи Украине сократились более чем в пять раз и упали до отметки в 1,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Нацбанка страны.

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Для сравнения, в марте размер международной финансовой помощи Украине составлял около девяти миллиардов долларов. В апреле же суммарный объем дотаций от стран Евросоюза (ЕС) сократился на 7,4 миллиарда.

Благодаря размещению валютных облигаций внутреннего госзайма Нацбанку Украины удалось привлечь еще 46,6 миллиона долларов. Однако только на расходы по обеспечению стабильности курса гривны пришлось 2,3 миллиарда долларов, а по госдолгу регулятор выплатил 884,5 миллиона. Таким образом, расходы бюджета на вышеуказанные цели оказались значительно выше объема предоставленной финансовой помощи.

Ранее глава Госэнергонадзора Украины Руслан Слободян заявил, что за последние полтора месяца энергетическая инфраструктура страны столкнулась с суммарным ущербом свыше миллиарда долларов.

По его оценке, к настоящему времени было уничтожено порядка 80 процентов тепловой генерации, а также существенно повреждены объекты гидрогенерации. Глава Минэнерго страны Герман Галущенко утверждал, что восстановить поврежденные объекты не удастся в сжатые сроки.