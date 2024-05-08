Экономист: отказ от поставок энергоресурсов из РФ повлиял на цены в Европе

Решение Европы отказаться от поставок энергоресурсов из России затронуло всю энергетику континента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова.

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Как уточнил собеседник, из-за ограничений поставок российского трубопроводного газа потребителям в европейских странах приходится отдавать больше денег, чем раньше. По словам Чиркова, ситуация с санкциями против России не меняется в лучшую сторону, соответственно, ситуация с электроэнергией, с ценами на газ полностью в руках биржевых спекулянтов.

Специалист подчеркнул, что сейчас биржевая цена ниже, чем в конце 2022 года. Однако с марта зафиксировано удорожание газа. Собеседник отметил, что стоимость на торговой площадке TTF на сегодняшний день поднялась выше 340 долларов за 1 тыс. куб. м.

Как сообщило ранее издание DoRzeczy, Министерство климата и окружающей среды Польши прогнозирует рост стоимости электроэнергии для потребителей летом. Так, с 1 июля этого года ее стоимость может подняться на 29%, а цена природного газа — на 15%.