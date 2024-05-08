Названа альтернатива запрету экспорта бензина

Квотирование экспорта бензина - достойная альтернатива его действующему запрету. Таким мнением поделился аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, в последние недели, по данным Росстата, производство бензина в РФ было либо близко к показателям февраля, либо уступало им на 3-4%. Это означает, что отрасли удалось преодолеть риск дефицита, который наблюдался в марте. Таких показателей получилось достигнуть в связи с постепенным ремонтом НПЗ, приоритезацией производства бензина и отсутствием новых инцидентов, пояснил Кауфман.

Он считает, что при снятии правительством запрета повышение оптовых цен на бензин может составить около 10%. При этом на розничном рынке такое движение отразиться не должно, полагает специалист.

Накануне исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак заявил, что Минэнерго РФ выступило за временную приостановку запрета экспорта бензина. С соответствующей инициативой оно обратилось к правительству, отметил он. Напомним, что такой запрет начал действовать в России с марта. По словам Новака, вопрос отмены запрета экспорта бензина в настоящее время рассматривается.