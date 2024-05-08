В России подорожал бензин

С начала этой недели стоимость тонны премиальной марки бензина Аи-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась на 1,77 процента и в моменте достигла уровня в 52 745 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки. Lenta.ru

Стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 2,05%, достигнув отметки 46 621 рубля за тонну. В то же время летний дизель подорожал на 1,12%, до 60 577 рублей за тонну. Самый резкий рост показал СУГ — до 9 448 рублей (+3,43%). Газета.Ru

По итогам апреля биржевые цены на популярные марки бензина в России продемонстрировали противоположную динамику. Так, за второй месяц весны топливо Аи-92 подешевело на 10,7 процента, до 47 083 рублей за тонну. В свою очередь, цены на Аи-95 за этот период времени упали на 16 процентов, до 53 264 рубля. ТАСС