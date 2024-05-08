Страна ЕС продолжила экспорт товаров в Россию

Несмотря на осуждение действий России и поддержку западных санкций, Швейцария продолжает экспортировать туда товары. Об этом пишет RTS.

— Несмотря на этические аспекты, деятельность в России компаний Nestle, JTI, Lacoste и других является законной, — говорится в публикации.

Автор публикации добавил, что в настоящее время только военная продукция, товары двойного назначения или предметы роскоши подпадают под санкции, в результате чего запрещены к экспорту в Россию.

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Так, несмотря на уход с рынка таких компаний как производителя шоколада Lindt, а также изготовителя цемента Holcim, большинство брендов сохранили свой бизнес в этой стране. В прошлом году Швейцария экспортировала в Россию товаров на сумму свыше 2,6 миллиарда швейцарских франков, что составило более 200 миллиардов рублей. В основном на территорию РФ поступали лекарства, которые не подпадали под санкции из гуманитарных соображений, передает RTS.

В апреле сообщалось, что за прошлый год сумма российских активов, которые были заморожены в Швейцарии, стала меньше на 1,86 миллиарда долларов. При этом активы на сумму 140 миллионов франков, что эквивалентно порядка 153 миллиона долларов, были освобождены, так как правовые условия для их замораживания не были соблюдены.