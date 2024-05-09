Китай обвинил США в «экономическом принуждении»

Отзыв властями Соединенных Штатов экспортных лицензий на поставки американскими предприятиями чипов в КНР является «экономическим принуждением». Об этом 9 мая заявили в министерстве коммерции Китая, сообщает официальный сайт ведомства.

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Вашингтон злоупотребляет понятием национальной безопасности и политизирует торгово-экономическое сотрудничество. Это выражается в новых необоснованных санкциях в отношении китайских компаний, подчеркнули в минкоммерции.

Экспортируемые в Китай микрочипы предназначены исключительно для гражданских нужд. Поэтому решение США ввести ограничения на продажу китайским фирмам этой продукции является типичным примером «экономического принуждения», отметили в ведомстве.

Такие шаги очевидно противоречат правилам Всемирной торговой организации. Более того, они наносят серьезный ущерб самим американским фирмам, пояснили в министерстве коммерции КНР.

Китай, со своей стороны, примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий и бизнеса, предупредили в ведомстве.