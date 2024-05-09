ОПЕК перестанет публиковать прогнозы спроса на нефть

ОПЕК готовится к важным изменениям в своих ежемесячных отчетах о состоянии нефтяного рынка. Об этом пишет Reuters .

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По данным издания, организация стран-экспортеров нефти откажется от публикации расчета мирового спроса именно на ее собственную нефть.

Вместо этого ОПЕК сосредоточится на прогнозах спроса для более широкой группы производителей — объединения ОПЕК+. В него входят как страны картеля, так и не входящие в него государства, крупнейшим из которых является Россия.

Данный шаг связан с углублением сотрудничества между ОПЕК и партнерами по ОПЕК+ в вопросах согласования совместной политики поставок нефти на мировой рынок. Ранее секретариат в Вене предоставлял оценку так называемого "спроса на ОПЕК" — показатель, который внимательно отслеживали аналитики и трейдеры как индикатор ситуации на рынке.

Однако теперь, по словам источников, организация будет публиковать только цифры по ожидаемому спросу на нефть всех участников Декларации о сотрудничестве - официального названия ОПЕК+. Это объясняется возросшим значением соглашения как основного механизма координации действий производителей.

Переход к новой методике может повлиять на работу экспертов, анализирующих нефтяной рынок. ОПЕК+ не имеет постоянной штаб-квартиры и является более гибким альянсом по сравнению с самим картелем ОПЕК. Первые данные по прогнозу спроса для всей расширенной группы уже были опубликованы в апрельском отчете организации.

До этого Европу раскритиковали за непоследовательную энергетическую политику.