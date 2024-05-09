Мексика столкнулась с нехваткой алюминия

Мексика отменила импортные пошлины на алюминий в попытке преодолеть дефицит этого металла на внутреннем рынке. Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на декрет правительства Мексики.

Как уточняет агентство, страна отменила пошлины в размере до 35%, действовавшие с конца апреля.

Пошлины на алюминий были частью более широкого пакета тарифов, введенных из-за опасений по поводу дешевого импорта из Китая и других стран. Однако на этот раз правительство Мексики объяснило свое решение нехваткой внутреннего производства как необработанного (неалитированного), так и алитированного алюминия.

"Наличие указанных товаров в странах, с которыми Мексика подписала международный договор по торговым вопросам, недостаточно для удовлетворения потребностей автомобильной промышленности, автокомпонентов и электроники, среди прочих", — говорится в декрете.

Большая часть импорта необработанного алюминия в Мексику приходится на азиатские государства. В феврале 42% от общего объема поставлялось из Китая, согласно данным центрального банка. Мексика наблюдает рост автомобильной и электронной отраслей, поскольку международные производители перемещают сюда свои мощности, чтобы быть ближе к североамериканским потребителям и избежать проблем цепочек поставок, которые в последние годы приводили к задержкам.

Отмена тарифов последовала за озабоченностью представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай по поводу того, что Китай влияет на глобальные цены, производя товары ниже себестоимости, а сталь, импортируемая в Мексику, незаконно реэкспортировалась в США.

До этого запрет LME на российский никель может увеличить поставки из Китая.