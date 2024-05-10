Единственный урок, который западные страны могут преподать президенту России Владимиру Путину изъятием суверенных активов, заключается в демонстрации полного идиотизма политиков, сообщает газета i со ссылкой на бывшего старшего специального советника главы правительства Великобритании Доминика Каммингса.

«Америка сейчас еще активнее пытается конфисковать активы России, своими санкциями толкая на создание альтернативных финансовых систем... Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты», — заявил он.

Названы страны, выступившие против конфискации активов России

Эксперт указал, что Москва привела Запад к росту бытовых расходов, а санкции стали катастрофой для европейской политики и навредили Европейскому союзу гораздо сильнее, чем России. При этом премьер Великобритании и другие западные политики допустили ошибку, не вняв предупреждениям российского лидера о последствиях расширения НАТО на восток. Каммингс указал, что конфликт вокруг Украины был для британского правительства способом воплотить свои «фантазии» о статусе нового Черчилля.