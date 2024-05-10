Администрация Байдена собирается повысить тарифы на электромобили и продукцию стратегических отраслей Китая.

Это станет решающим моментом политики пересмотра тарифов по разделу 301, впервые введенных при Трампе в 2018 году. Новые тарифы затронут электромобили, аккумуляторы и солнечные батареи. Ранее существующие сборы в основном будут при этом сохранены, пишет Российская газета со ссылкой на источники Bloomberg.

Предположительно, официальная информация о повышении тарифов будет обнародована в ближайший вторник. Белый дом может и отложить окончательное решение на какое-то время, тем не менее, это будет важнейший шаг администрации Байдена в экономическом соперничестве с Китаем. В прошлом месяце глава Белого дома выступил с инициативой повысить тарифы на китайскую сталь и алюминий. По мнению эксперта по инвестициям из Китая, слова которого приводят журналисты, эти меры повлияют на деятельность инвесторов – они не станут приобретать акции, которые «потенциально уязвимы». Уже сейчас крупнейший производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology ограничил продажи в США из-за финансового риска.

Ранее президент США Джо Байден принял решение продлить еще на один год действие одностороннего санкционного режима в отношении Сирии. Это следует из уведомления, распространенного пресс-службой Белого дома.