Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что уровень государственного долга в стране один из самых низких в мире — 17%.

Об этом он сказал во время своего выступления в Государственной думе в рамках рассмотрения его кандидатуры на пост премьер-министра страны.

«О государственном заимствовании: на сегодняшний день [в России] долговая нагрузка самая низкая в мире — там порядка 17%», — сказал он депутатам.

Мишустин обозначил главные направления работы нового правительства

В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что по итогам года госдолг России может составить чуть ниже 17% ВВП.