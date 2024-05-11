В России программу маткапитала продлят до 2030 года

Комплексная программа по охране материнства и сбережению здоровья детей, озвученная президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, уже находится в активной фазе реализации.

Как заявил Михаил Мишустин, в России будет запущен новый национальный проект «Семья», в рамках которого будут сохранены самые эффективные механизмы поддержки.

Особое внимание будет уделено материнскому капиталу, который доказал свою эффективность и будет продлен до 2030 года в рамках программы.

Ранее "СП" писала, что к 2027 году среднемесячные заработные платы россиян превысят отметку в 100 тысяч рублей. Такая информация содержится в прогнозе социально-экономического развития на 2025−2027 годы от Минэкономразвития.