Москва и Пекин совместно выстраивают справедливую систему мира, которая приведет к ослаблению Запада. Об этом заявил экс-директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли Тони Норфилд в интервью каналу Dialogue Works.

По мнению экономиста, Москва и Пекин создают альтернативный мир и строят систему сотрудничества и взаимоуважения.

«По сути, это означает ослабление мощи Запада», — сказал Норфилд.

Он добавил, что проект Москвы и Пекина не подразумевает, что Запад является для них врагом. Речь идет исключительно о выстраивании справедливого многополярного мира. При этом западные страны хотели бы нарушить связи между Китаем и Россией, но их действия приводят только к сближению двух держав.

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