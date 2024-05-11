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Экономист рассказал о зависимости США от российских товаров

США продолжают покупать у России металлы, удобрения и химические вещества, которые нужны для промышленности и военной отрасли. Одновременно Вашингтон запрещает союзникам торговать с РФ данной продукцией. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод, пишет «Вечерняя Москва».

Экономист рассказал о зависимости США от российских товаров
© РИА Новости

Аналитик отметил, что Вашингтон придерживается двойных стандартов, импортируя нужные товары из РФ, но запрещая другим под страхом санкций. В пример Холод привел российские удобрения. США запрещали ЕС закупать у России эту продукцию, но сами меняли законы, чтобы приобретать их.

Так, недавно Штаты приобрели у РФ рекордное количество удобрений на сумму около 174 миллионов долларов. Это в 1,7 раза превышает прошлогодний показатель.

Кроме того, США продолжают импортировать обогащенный урановый продукт из нашей страны.

«Позиция американских законодателей такова: покупать уран у РФ нельзя, но если очень нужно, то можно», — сказал эксперт.

По его словам, также в США ввозится российский титан, который нужен для производства самолетов.

Штаты никогда не идут на экономические убытки в угоду политическим амбициям, заключил экономист.

Экономика
Леонид Холод
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