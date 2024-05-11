Экономист рассказал о зависимости США от российских товаров

США продолжают покупать у России металлы, удобрения и химические вещества, которые нужны для промышленности и военной отрасли. Одновременно Вашингтон запрещает союзникам торговать с РФ данной продукцией. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод, пишет «Вечерняя Москва».

Аналитик отметил, что Вашингтон придерживается двойных стандартов, импортируя нужные товары из РФ, но запрещая другим под страхом санкций. В пример Холод привел российские удобрения. США запрещали ЕС закупать у России эту продукцию, но сами меняли законы, чтобы приобретать их.

Так, недавно Штаты приобрели у РФ рекордное количество удобрений на сумму около 174 миллионов долларов. Это в 1,7 раза превышает прошлогодний показатель.

Кроме того, США продолжают импортировать обогащенный урановый продукт из нашей страны.

«Позиция американских законодателей такова: покупать уран у РФ нельзя, но если очень нужно, то можно», — сказал эксперт.

По его словам, также в США ввозится российский титан, который нужен для производства самолетов.

Штаты никогда не идут на экономические убытки в угоду политическим амбициям, заключил экономист.