Россия заняла второе место по поставкам газа в Испанию

Россия в апреле стала второй по поставкам сжиженного природного газа в Испанию.

Об этом пишет «ПРАЙМ» со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.

Первое место занял Алжир, на третьем — США.

Согласно данным Enagás, Россия экспортировала почти 20% от общего количества газа, Алжир — более 46%, США — 8%.

В феврале российский вице-премьер Александр Новак допустил, что Россия может к 2030 году нарастить производство СПГ на Сахалине до 15 млн т за счёт базы проекта «Сахалин-1».