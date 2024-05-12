Почему упал экспорт нефтепродуктов из России и когда ждать его роста

Сокращение экспорта нефтепродуктов из России и увеличение экспорта нефти - отчетливый тренд последних месяцев, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. В беседе с "РГ" он привел данные S&P Global Platts, по которым морской экспорт нефти из России увеличился с 3,55 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале 2024 года до 3,82 млн б/с в апреле 2024 года, тогда как морской экспорт нефтепродуктов сократился за тот же период с 2,57 млн б/с до 1,94 млн б/с соответственно.

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Как известно, с марта этого года из России запрещен экспорт бензина, но в снижении наших поставок за границу его вклад невелик. Наша страна экспортировала всего 7-12% от объемов производимого бензина. Кроме того, исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак уже подтвердил, что правительство рассмотрит возможность временно снять запрет на экспорт бензина, поскольку внутренний рынок сейчас им насыщен.

Основной объем зарубежных поставок приходился на дизельное топливо (ДТ) и мазут. Раньше крупнейшими покупателями наших нефтепродуктов были страны Европы, но после запрета на их импорт в феврале 2023 года, основные поставки ДТ пошли в Турцию, Бразилию, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) предпочитают покапать наши мазут и нафту для их дальнейшей переработки. Объемы экспорта колебались в 2023 году, но все же росли, в этом же началось снижение.

По данным Kpler, которые приводит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, морской экспорт мазута и нафты из России в апреле 2024 года снизился до антирекорда, на 24% и 20% в годовом выражении, соответственно. По ДТ мы упали на 28% по сравнению с апрелем 2023 года.

Чернов отмечает, что весна 2024 года стала одной из самых тяжелых для российских нефтяных компаний. Объемы производства нефтепродуктов резко сократились на фоне большого количества атак БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в марте, а в апреле начались плановые остановки работ на НПЗ на техническое обслуживание. В результате этого, по данным Росстата, в марте текущего года производство бензина в России упало на 7,9% в годовом выражении, дизельного топлива на 5,7%, мазута на 22,2%, и нафты на 22,2%.

Родионов также считает, что падение экспорта напрямую связано со снижением объемов нефтепереработки. По его мнению, насколько продолжительным окажется этот тренд, будет зависеть от того, в какие сроки будет обеспечена полная безопасность инфраструктуры российских НПЗ.

Более оптимистичен Чернов, он уточняет, что в начале мая российские власти уже объявили о полном восстановлении объемов нефтепереработки и насыщении внутреннего рынка. При избыточном производстве лучше отменить запреты на экспорт и направить топливо на внешние рынки. Поэтому, снижение экспорта нефтепродуктов из России продолжаться не будет. Вероятнее всего пиковые значения падения экспорта должны остаться в марте и апреле 2024 года, считает эксперт.