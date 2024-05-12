В России рассказали об изменениях в налоговой политике

Предсказуемость налоговой политики и стимулы для бизнеса будут ключевыми принципами грядущих изменений в этой сфере. Об этом заявил Антон Силуанов, кандидат на пост министра финансов РФ, в ходе рассмотрения его кандидатуры комитетами Госдумы, передает агентство «Прайм».

По словам Силуанова, в предстоящие шесть лет особое внимание будет уделено сохранению для компаний стабильных правил игры в налоговой сфере.

«Через налоговые ставки, вычеты, стимулы мы видим, что экономика реагирует на них, достигаем задач, поставленных главой государства», — отметил он.

Выступая на комитете по бюджету и налогам, Силуанов подчеркнул, что грядущие изменения должны носить стимулирующий характер для отечественного бизнеса. Речь идет как о регулировании налоговых ставок, так и о применении различных налоговых вычетов и преференций для компаний.

По мнению кандидата на пост главы Минфина, лишь сбалансированный подход позволит достичь максимального положительного эффекта от корректировки налогового законодательства. Рынок должен четко понимать принципы налоговой политики на долгосрочную перспективу, иметь возможность адаптироваться и использовать предоставляемые стимулы.

До этого в России определили ключевые задачи для ТЭК.