Силуанов рассказал о ключевой задаче Минфина

Поиск ресурсов для выполнения задач, определенных в послании президента РФ, является основной программной задачей Минфина. Об этом заявил и.о. министра финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

В воскресенье Силуанов выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Там рассматривается его кандидатура на пост министра в обновляемом составе правительства РФ, внесенная Михаилом Мишустиным.

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Силуанов рассказал, как он видит программу основных направлений работы Минфина.

«Она вытекает из тех задач, которые определил президент в послании и подписанном 7 мая указе о национальных целях развития и национальных проектах, которые реализуют те задачи, цели, определенные президентом», — сказал и.о. министра.

По его словам, Минфин намерен и дальше проводить сбалансированную бюджетную политику, основанную на бюджетных правилах. Кроме того, для предприятий и компаний важна предсказуемость налоговой политики, с помощью которой достигаются задачи, поставленные президентом.

В пятницу агентство РБК со ссылкой на три источника написало, что Антон Силуанов сохранит пост министра финансов в новом правительстве России.