Силуанов назвал условия списания бюджетных кредитов регионам

Правительство спишет регионам две трети бюджетных кредитов. Об этом в воскресенье, 12 мая, на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов.

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«Одной из основных задач государственной финансовой политики является снижение долгового бремени регионов, — подчеркнул Силуанов. — Поэтому списание определенно будет. Но не просто так, конечно, а под инвестпрограммы, чтобы эти деньги пошли на создание новых рабочих мест, обеспечение прироста ВВП и расширение налоговой базы. Предложений, как именно это может быть реализовано, сразу скажу, уже есть много, мы их все рассмотрим на Госсовете вместе с представителями парламента»,

Напомним: ранее Антон Силуанов заявил, что при формировании бюджета на реализацию новых национальных проектов, объявленных президентов в послании к Федеральному собранию, правительство вернется к нормальным бюджетным процедурам.