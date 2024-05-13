«Ведомости»: правительство перейдет к новой экономической модели

Новый состав правительства России обозначает смену экономической модели страны — теперь упор будет поставлен на развитие промышленности и технологий, транспорта и аграрного сектора. По словам экспертов, обеспечение технологического суверенитета сейчас стоит на первом плане.

«Новый состав правительства говорит о повороте российской экономической модели. Власти делают ставку на развитие приоритетных отраслей — обрабатывающей промышленности и технологий, транспортной связанности, аграрного сектора… С уходом первого вице-премьера Андрея Белоусова макроэкономический блок, кажется, подвешен в воздухе, несмотря на передачу его полномочий Александру Новаку, поскольку приоритетом для последнего остаются добывающие отрасли», — заявили эксперты газете «Ведомости».

По их словам, Денис Мантуров — министр промышленности и торговли РФ, которого премьер Михаил Мишустин уже выдвинул на пост своего первого заместителя, бросит на изменение экономической модели все силы. Они подчеркнули, что также изменится управленческая модель — кабмин перейдет на матричную модель, где несколько вице-премьеров будут курировать один нацпроект.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов может занять должность Министра обороны РФ вместо Сергея Шойгу, возглавлявшего министерство с 2012 года. По словам пресс-секретаря главы государства, Белоусов сможет внести необходимые инновации. Подробнее о нем — в материале агентства.