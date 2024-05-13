Эксперты рассказали, что изменится в экономической модели РФ при новом кабмине

Новый состав правительства, предложенный Михаил Мишустиным, будет работать в первую очередь над вопросами промышленного и энергетического секторов, считают эксперты, опрошенные «Ведомостями». Для этого функции Андрея Белоусова были распределены между бывшим «промышленным» вице-премьером Денисом Мантуровым и «энергетическим» — Александром Новаком.

11 мая председатель правительства Михаил Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова своим первым заместителем. В прошлом составе он совмещал должности вице-премьера, курирующего промышленный сектор, и главы Минпромторга. Предыдущий первый зампред правительства, Андрей Белоусов, отвечал за общеэкономические вопросы. Его замена Мантуровым, вероятно, осознанно нарушает баланс в пользу отраслевого развития, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

«Что бы ни говорили о значении социальной повестки, технологическое развитие сейчас в приоритете», — отметил он.

При этом курировать весь экономический блок будет вице-премьер Александр Новак, который ранее отвечал за вопрос в энергетическом секторе. Фактически он стал вторым по значимости зампредом после Дениса Мантурова, отметил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Как отмечают «Ведомости», большая часть его работы в правительстве, около 12 лет, была связана именно с топливно-энергетическим комплексом. Его опыт в госфинансах составляет всего около четырех лет, на должности замминистра финансов в 2008-2012 годах. По словам Климанова, расширение полномочий Новака обоснованно, так как нефтегазовые доходы остаются главным источником финансирования бюджета.

Кроме того, в новом правительстве более заметную роль, вероятно, снова будет играть Минэкономразвития. Как отметил Климанов, в прошлом составе правительства аппарат Белоусова забрал «коронную функцию» Минэка — составление макропрогноза. В целом, полномочия ведомства «выглядели несколько расплывчато». С уходом Белоусова, вероятно, это изменится.

По предложению Мишустина, Минэк и Минфин продолжат возглавлять Максим Решетников и Антон Силуанов соответственно.

Андрей Белоусов может стать министром обороны, его кандидатуру 12 мая представил Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил перестановку необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны». Он отметил, что доля расходов Минобороны и силовых ведомств в российском бюджете существенно выросла за последние годы, с 3% до 6,7%, и приближается к уровню середины 1980-ых, когда она составляла 7,4%.