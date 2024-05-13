Япония планирует возобновить работу самой мощной АЭС в мире

Япония намерена осенью 2024 года возобновить после более чем 10-летнего перерыва работу самой мощной в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", что позволит стране снизить затраты на электроэнергию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Как отмечают аналитики агентства, компания - оператор объекта Tokyo Electric Power планирует возобновить работу седьмого энергоблока станции мощностью почти 1,36 МВт в октябре. Всего в стране ко второй половине 2025 года заработать должны пять реакторов на разных АЭС. При этом, по оценкам экспертов, нынешних темпов производства атомной энергии недостаточно, чтобы достичь поставленных правительством целей, согласно которым атомная энергетика Японии должна к 2030 году составлять примерно пятую часть энергобаланса в стране.

В марте специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступили к проверке АЭС "Касивадзаки-Карива". Агентство проверяло оборудование и инфраструктуру, имеющую отношение к защите от террористических атак. В этой области на АЭС в последние годы выявлено несколько несоответствий установленным протоколам, что фактически привело к запрету эксплуатации станции в 2021 году.

Японский регулятор в конце 2023 года снял запрет на эксплуатацию станции, но для ее перезапуска необходимо согласие местных властей. Предполагается, что МАГАТЭ поможет убедить их в безопасности объекта и окончательно решить вопрос с возобновлением эксплуатации.

АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря. Она находится на первом месте в мире по совокупной мощности семи реакторов, которая превышает 8,2 тыс. МВт. Правительство Японии решило пересмотреть политику, предусматривающую отказ от строительства новых АЭС, и активизировать работу по перезапуску реакторов, остановленных после аварии на станции "Фукусима-1" в 2011 году. В список попали шестой и седьмой энергоблоки АЭС "Касивадзаки-Карива".