Киев хочет продать Варшаве часть своих промышленных предприятий

Украинские власти намерены продать Польше часть своих госпредприятий химической промышленности и титанового производства, а также хлебокомбинаты и спиртзаводы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский Фонд госимущества.

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Отмечается, что глава Фонда Виталий Коваль посетил с визитом Польшу, где провел встречу с замминистра государственных активов Яцеком Доркминским, в ходе которой стороны договорились о визите делегации польского министерства на Украину.

«Целью визита станет изучение потенциальных возможностей крупной приватизации, в частности, в химической и титановой отраслях. Дополнительно, польская сторона проявила заинтересованность в сфере пищевой промышленности, в частности в комбинатах хлебопродуктов и спиртзаводах», — говорится в сообщении Фона госимущества Украины.

До этого посол Польши на Украине Ярослав Гузы заявлял, что украинских мужчин призывного возраста не будут силой возвращать на родину из Польши.