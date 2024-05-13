ЕС продлил приостановку пошлин и квот на украинские товары

Евросоюз продлил на год временную приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские товары с ограничениями в случае резкого увеличения экспорта ряда сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Приостановка действия импортных пошлин и квот на украинский экспорт в Евросоюз будет продлена на 1 год после сегодняшнего утверждения Советом ЕС и решения Европарламента от 23 апреля", - говорится в заявлении.

Тарифы и квоты на яйца, курятину, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед могут быть восстановлены, если их импорт превысит средний показатель с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.