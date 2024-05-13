Индийский регулятор отозвал страховку у 12 российских танкеров

После введения санкций США в отношении ряда танкеров, задействованных в перевозке российской нефти, индийское агентство по сертификации судов (IRClass) отозвало страховку у 12 из 14 таких судов, которые пользовались его услугами. Об этом со ссылкой на сообщение регулятора пишет Reuters.

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Крупнейшие мировые страховщики и производители судовых двигателей оперативно отказались обслуживать российский флот, однако IRClass довольно долго не принимало никаких мер. В настоящее время регулятор по-прежнему работает с судами NS Consul и NS Creation, находящимися под санкциями. На просьбу о дополнительном комментарии в IRClass не отреагировали.

Регуляторы занимаются проверкой мореходных качеств, в том числе необходимых для входа в порт, и предоставляют другие услуги, в том числе по страхованию. IRClass считается одним из ведущих мировых сертификаторов, он входит в Международную ассоциацию классификационных обществ (IACS).

Оставшиеся без страховки российские суда начали пользоваться услугами Российского морского регистра судоходства, который был лишен членства в IACS еще в марте 2022 года. Как отмечает агентство, отсутствие необходимого сертификата может закрыть российским танкерам доступ в некоторые порты, в том числе индийские.

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По данным сервисов по отслеживанию судов, большинство попавших под санкции танкеров в настоящее время стоят на якоре или направляются в российские порты.

Ранее сообщалось, что трейдеры, занимающиеся поставками российской нефти в Индию, начали активно скупать рубли на Мосбирже, чтобы оплачивать ими партии сырья в обход санкций. Платежи обрабатываются через корреспондентские счета иностранных банков в филиалах российских финансовых организаций. Тем не менее такая схема не является долгосрочной, тем, кто ее использует, приходится постоянно искать варианты.