Новак назвал уровень газификации в России

На сегодняшний день Россия газифицирована на 74%, заявил в ходе выступления в Госдуме кандидат в вице-премьеры России Александр Новак. NSN.FM

Таким образом, Россия оказалась на первом-втором месте по уровню газификации в мире, добавил он. По словам Новака, газификация в стране будет продолжаться в новых регионах, Мурманской, Иркутской, Амурской областях, Красноярском крае, Забайкалье, Бурятии и Еврейской автономной области. Lenta.ru

Также он назвал условия газификации домов в садовых некоммерческих товариществах. Во-первых, садовый дом и участок должны быть оформлены в собственность того, кто подает заявку. И второе — нужно решение общего собрания товарищества о предоставлении территорий для газификации. Кабмин уже разработал типовые проекты решений общих собраний для садовых товариществ, сообщил Новак. Парламентская газета