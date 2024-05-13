Рубль укрепился после майских праздников

Согласно данным Московской биржи, курс рубля укрепился по окончанию майских праздников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что рубль продемонстрировал рост по отношению к доллару, евро и юаню. Согласно расчетам «на завтра», доллар ослаб на 91 копейку (91,35 рубля), евро на 76 копеек (98,74 рублей), а юань на 11 копеек (12,58 рубля). При этом объем торгов с использованием юаня составляет 110,4 миллиарда рублей, на втором месте находятся расчеты с долларами — 89,3 миллиарда, а расчеты и использованием евро составляют объем в 20,6 миллиардов рублей.

«Поддержку рублю может оказывать достаточно высокий объем иностранной валюты, поступающей в страну от экспорта ключевых сырьевых товаров. Минфин сообщил, что за первые четыре месяца 2024 года нефтегазовые доходы бюджета увеличились более чем на 80% в годовом выражении», — прокомментировал ситуацию эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Ранее СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами.