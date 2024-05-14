Венгрия выступила против санкций в отношении российского СПГ

Венгрия заявила, что не поддерживает антироссийские санкции, которые могут негативно сказаться на энергетическом рынке ЕС, в том числе рестрикции против сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в рамках 14-го пакета ограничительных мер, сообщили источники газеты Politico.

«Мы проанализируем этот пакет [ограничений], но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на рынок газа в ЕС», – сообщил венгерский чиновник, слова которого приводит издание.

Будапешт во время обсуждений нового пакета санкций на уровне послов ЕС выразил опасения по поводу мер, касающихся газа, однако отказался выступить против, передает ТАСС.

«Венгрия считает опасными все санкции, затрагивающие энергетический сектор, поскольку они значительно ограничивают конкурентоспособность Европы, приводят к росту цен и рискам, связанным с поставками [энергоносителей]», – приводит Politico слова пресс-секретаря венгерского внешнеполитического ведомства Мате Пацолай.

Тем не менее, Германия и Италия в предварительном порядке поддержали санкции в отношении российского СПГ.

Ранее сообщалось, что в 14-й пакет санкций против России не планируется включать ограничения на поставки российского сжиженного природного газа.

Напомним, страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле.