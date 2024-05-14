Мировые цены на медь достигли двухлетнего максимума. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex.

Июльский фьючерс на металл по итогам торгов в понедельник закрылся на уровне $4766 за фунт (+2,2%). Стоимость меди не поднималась так высоко с 18 апреля 2022 года.

Исторический рекорд составляет $49375 за фунт. Он был установлен 4 марта 2022 года.

За последние два месяца цены на медь в мире взлетели примерно на 28%. В металл активно вкладываются участники рынка, которые хотят заработать на устойчивом инфляционном давлении, отмечают аналитики.

До этого россиянам рассказали, стоит ли инвестировать в золото в 2024 году. В беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор международного брокера Mind Money Алексей Афанасьевский отметил, что золото является проверенным средством сбережения в кризисные моменты и посоветовал вкладываться в него систематически — часто и понемногу. Цены на золото с начала года выросли уже на 12%.