СМИ: экономика РФ сопротивляется давлению со стороны Запада

Российской экономике удается активно сопротивляться действиям Запада, направленным на ее ослабление. Об этом сообщает агентство Вloomberg.

© РИА Новости

Отмечается, что речь идет о санкциях. В публикации говорится, что «мир видит странную реальность: российская экономика растет очень быстрыми темпами».

У аналитиков вызвала удивление способность РФ адаптироваться к усложненным санкциями процессам оплаты и логистики. По словам авторов, экономика страны не продемонстрировала никакого замедления, несмотря на рестрикции западных стран и действующую денежно-кредитную политику Центробанка РФ.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦБ, по итогам первого квартала 2024 года темпы роста российской экономики составили 4,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.