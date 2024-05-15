МЭА вновь понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году - теперь на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с предыдущей оценкой, до 1,1 млн б/с, говорится в отчете организации. В 2025 году рост спроса незначительно превысит уровень этого года и составит 1,2 млн б/с.

Таким образом, спрос на нефть в 2024 году может составить чуть более 103 млн б/с. В апрельском отчете организация ждала роста спроса в этом году на 1,2 млн б/с (на 130 тыс. б/с меньше, чем в марте), в 2025 году - на 1,1 млн б/с.

Агентство отмечает, что снижение объемов использования топлива, преимущественно в Европе на фоне мягкой зимы и снижения промышленной активности, в первом квартале привело к сокращению спроса в странах ОЭСР.

Коммерческие запасы нефти в мире в марте выросли на 34,6 млн баррелей, при этом запасы на воде достигли нового постпандемийного рекорда, а на суше снизились на 5,1 млн баррелей до минимума с 2016 года. Запасы стран ОЭСР в марте снизились на 8,8 млн баррелей - до минимального за двадцать лет уровня, в то время как запасы стране "не ОЭСР" увеличились впервые с ноября. По предварительным данным, запасы нефти в апреле продолжили рост.