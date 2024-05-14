ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 гг.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году и 2025 году на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно. Это следует из майского отчета ОПЕК.

В абсолютном значении спрос на нефть в 2024 году может составить 104,5 млн б/с, а в 2025 году - 106,3 млн б/с.

В первом квартале 2024 года, согласно оценке ОПЕК, спрос на нефть вырос на 2,4 млн б/с. А во втором и третьих кварталах организация ожидает замедление роста спроса за счет ближневосточных стран.

ОПЕК также сохранила прогноз роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК+. В 2024 году, как ожидает организация, показатель возрастет на 1,2 млн б/с, до 53 млн б/с, в 2025 году - на 1,1 млн б/с, до 54,1 млн б/с.

Основными драйверами увеличения предложения в 2024 году станут США, Канада, Бразилия и Норвегия, в 2025 году - эти же страны, а наибольшее падение производства ожидается в Анголе.