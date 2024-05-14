Спрогнозирован рост доли креативной экономики в России

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков прогнозирует увеличение доли креативной экономики в общей структуре российской экономики до 6% до 2030 года. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, анонсирующей деловую программу форума «Российская креативная неделя - Музыка», передает агентство «Прайм».

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Новиков также ожидает роста доли занятых в креативных индустриях до 15%. По его словам, в правительстве есть документ, в котором содержится данная информация. Речь идет о концепции развития креативных индустрий, уточнил Новиков.

«Мы заинтересованы в создании высококлассных рабочих мест», - добавил он на мероприятии.

Новиков назвал креативные индустрии очень перспективным направлением, а увеличение доли креативной экономики в общей структуре российской экономики – одной из национальных задач.

Ранее сообщалось, что Центробанк ожидает замедления темпов роста российской экономики со второго квартала 2024 года.