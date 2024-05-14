Эксперт: США оставляют себе лазейки, чтобы продолжать закупать уран у России

Новый закон США о запрете на импорт урана из РФ на деле не так прост, как кажется. С одной стороны, Вашингтон заявляет о своем желании снизить зависимость от российского урана, а с другой - в американских распорядительных документах предусмотрена возможность продолжать его закупки в нашей стране. Почему эта "подстраховка" неслучайна, рассказал "Российской газете" доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

Ранее президент США Джо Байден подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России. Как отмечается в распространенном Белым домом заявлении, "Акт о запрете импорта российского урана" американский лидер подписал 13 мая. Этот закон "запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием".

Павел Севостьянов отметил в беседе с "РГ", что для мировой атомной отрасли самым важным является прогнозируемость поставок. Это технологическая особенность.

"Действительно, США взяли курс на производство больших объемов урана и усовершенствованных реакторов после многих лет низкой производственной активности, пик которой пришелся еще на 1980-е годы. Поэтому данные решения администрации Байдена - это поддержка внутреннего производителя, то есть протекционизм в его классическом определении", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что на пике развития урановой отрасли в 1981 году в самих Соединенных Штатах было произведено почти 20 млн кг урана. Но потом ситуация изменилась.

"Американские фирмы не смогли конкурировать с дешевым импортом урана из Канады и Австралии, а затем и из бывших советских республик, в первую очередь - из России. К тому же климатическая политика начала менять стимулы вокруг ядерной энергетики, которая не выделяет углекислый газ. Примерно 24% электроэнергии в США поступает от атомной энергетики, что делает ее одним из главных источников чистой энергии", - отметил Севостьянов.

Однако эксперт подчеркнул, что в распорядительных документах США предусмотрена возможность продолжать закупки урана в России. По мнению Севостьянова, это не случайная "подстраховка": ведь развитие добычи урана в США - "непопулярная" стратегия, так как может повлиять на чувствительную экологическую сферу. Более того, только Россия является поставщиком того типа урана, который необходим для новых американских реакторов.

"Сейчас в мире строится более 50 атомных станций, и потребность в уране в ближайшие несколько лет будет только возрастать. Наряду с Казахстаном и Канадой Россия является очень важным участником уранового рынка и ее роль, независимо от того, кто конкретно будет закупать у нее это дорожающее сырье, будет возрастать", - прогнозирует эксперт.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя подписанный Джо Байденом соответствующий закон о запрете на импорт урана из России, сказал, что подобный выпад США ударит прежде всего по мировому рынку уранового топлива для АЭС и приведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях.

"Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции", - отметил Антонов.

Дипломат напомнил, что у США нет достаточного количества национальных обогатительных мощностей, а потому такими действиями Вашингтон наносит ущерб своей же экономике.

"Финансовые потери для экономики США будут куда больше, чем для России", - отметил посол.

Но, хотя американские стратеги отчаянно хотят навредить нашей стране, их санкции не приносят нужных результатов.