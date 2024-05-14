Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц

Кандидат на пост министра финансов Антон Силуанов сообщил о планах Минфина рассмотреть вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц в рамках совершенствования налоговой системы. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседании Госдумы, передает ТАСС.

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Силуанов обратил внимание на то, что за рассмотрение данного вопроса выступали ранее различные фракции. Как отмечается, в ближайшем будущем данная инициатива будет обсуждаться.

«Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы», - указал Силуанов.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что публичное обсуждение изменений налоговой системы России начнется в нижней палате парламента 20 мая. Он не исключил того, что нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года.