Российский экспорт нефти упал до минимума за два месяца

За неделю, завершившуюся 12 мая, морской экспорт российской нефти составил 3,24 миллиона баррелей в день — минимум за последние восемь недель. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Bloomberg.

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Среднее четырехнедельное значение также сократилось до минимума за последние десять недель. Падение связано со снижением числа танкеров, вышедших из портов Балтики — Приморск и Усть-Луга — и Мурманска.

При этом среднее значение за четыре недели ниже целевого показателя на 10 тысяч баррелей в сутки. Такая динамика может отражать более глубокое сокращение добычи нефти, на которое после переговоров с партнерами по ОПЕК+ пошла Москва.

Это предположение подтверждают и данные ОПЕК, которая сообщила о падении добычи нефти в России до 9,292 миллиона баррелей без учета конденсата. Однако, утверждает Bloomberg, Москва все еще прокачивает на 319 тысяч баррелей в сутки больше, чем было согласовано. По данным издания, в совокупности со снижением цен на нефть средняя стоимость экспорта за четыре недели упала до минимума с ноября.

Ранее сообщалось, что индийское агентство по сертификации судов (IRClass) отозвало страховку у 12 из 14 танкеров, задействованных в перевозке российской нефти и попавших под санкции США за поставки партий по цене выше потолка. Сервисы по отслеживанию судов фиксируют, что большинство из попавших под санкции танкеров стоят на якоре или направляются в российские порты.