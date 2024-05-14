В России отреагировали на решение США по импорту урана

Конкурировать с российской атомной отраслью непросто, потому в США и ввели запрет на импорт урана из России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков 14 мая.

По его словам, как только США становится тяжело с кем-то конкурировать, «они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам международной торговли».

Однако американские санкции не критичны для российской атомной отрасли, отметил официальный представитель Кремля.

«Наша атомная отрасль — одна из передовых в мире, она чрезвычайно конкурентоспособна, — цитирует Пескова ТАСС. — Будем продолжать развивать эту отрасль».

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально утвердил проект закона, запрещающий импорт урана из России, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Белый дом.

Документ предусматривает запрет на импорт не облученного низкообогащенного урана из России.

Законопроект был одобрен Сенатом 30 апреля. Он вступит в силу через 90 дней после подписания.

В Белом доме сочли, что запрет на импорт урана из России позволит США устранить зависимость в сфере мирной ядерной энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Он отметил, что подписанный президентом страны Джо Байденом закон "укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны". Этого, по мнению Салливана, удастся достичь за счет снижения, а в конечном счете - устранения зависимости от РФ в сфере "мирной ядерной энергетики".

По его словам, выделение одобренных конгрессом США по запросу Байдена $2,72 млрд позволит создать мощности для обогащения урана на территории США.

10 мая крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила, что попросит разрешить ей продолжить покупать обогащенный уран из России.

Запрет США на импорт урана из России не будет проблемой для российской экономики, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил последствия для страны от подписанных ранее президентом США Джо Байденом ограничительных мер.

«Соединенные Штаты Америки очень сильно зависят от импорта российского урана. Наш низкообогащенный уран был их более чем на половину. Они снижали эту долю в последние годы. Было вообще 80 процентов. Тем не менее этот процесс был, и зависимость их от нас была очень велика до этого указа», — рассказал Делягин.

Депутат отметил, что различные эксперты предлагали российскому руководству самостоятельно ограничить поставки урана в США в рамках санкционной политики, но такое решение так и не было принято.

«Российская атомная промышленность получает деньги за счет экспорта урана в США. Это деньги, значимые для атомной промышленности, но не значимые в масштабах страны в целом. Поэтому атомной промышленности часть понесенных потерь, наверное, придется компенсировать, но это не будет являться проблемой для экономики и для бюджета страны. Для нашей атомной промышленности это будет неудобство, но это не будет бедой», — сообщил он.

Также, по словам Делягина, запрет на импорт российского урана создаст трудности для самих американцев.

«Но они с этим смогут справиться, хотя для них это будет достаточно сложно. Они нарастили в последние годы закупки урана у нас и создали запасы на некоторое время», — заключил он.

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Американский бизнес считает, что закон о запрете импорта российского урана в США вносит хаос в устоявшуюся систему. Об этом ТАСС заявил главный редактор портала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич.

Эксперт напомнил, что еще 10 мая, то есть до момента подписания президентом США Джо Байденом закона о запрете импорта российского урана, компания Centrus заявила, что намерена обратиться в Министерство энергетики за предоставлением исключения из этого закона для дальнейшего ведения торговых операций с Tenex - дочерней структурой Росатома (официальное наименование - "Техснабэкспорт", Tenex - торговая марка для экспортных рынков).

"Centrus - единственная компания в США, имеющая лицензию Минэнерго на производство обогащенного урана, поэтому ее заявление можно считать реакцией бизнеса на новые инициативы администрации Джо Байдена: политическая риторика только вносит дополнительный беспорядок, не более того", - отметил Марцинкевич.

Что касается многочисленных заявлений о выделении финансирования для создания дополнительных мощностей по обогащению урана, то, отмечает эксперт, под этими заявлениями нет никакой конкретики.

"Куда именно могут быть направлены дополнительные инвестиции - тому же Centrus или для расширения производственных мощностей европейской URENCO, уже имеющей на территории Штатов завода по обогащению урана URENCO-USA? В первом случае, с учетом необходимости проведения дополнительных НИОКР и получения лицензии Минэнерго, реализация проекта отодвигается не менее чем на 10 лет. Во втором случае - расширение сотрудничества с URENCO - проект может быть реализован быстрее, но все равно речь пойдет о семи-восьми годах. Не случайно "полный запрет" на импорт российского обогащенного урана в законе отодвинут на 2028 год, даже авторы этого закона понимают, что появление реальной рыночной альтернативы в сжатые сроки невозможно", - сказал Марцинкевич.

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Отказ США от российского урана может спровоцировать рост мировых цен. Такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.

Он допустил, что причиной такого решения послужили первые результаты от восстановления Соединенными Штатами собственного производства обогащенного урана.

"Всякие ограничения всегда так или иначе разрывают цепочки, сложившиеся экономические связи. Я не исключаю, что будет увеличиваться стоимость и урана, и атомного топлива. Рынок в целом будет дезинтегрирован", - прогнозирует Митрахович.

При этом он обратил внимание, что в указе президента США Джо Байдена содержится оговорка о том, что до 2028 года можно продолжать закупки у России. Таким образом, нехватка урана для работы американских атомных станций исключается, пояснил эксперт.

Он добавил, что Россия не столкнется с серьезными последствиями из-за запрета поставок урана в США, поскольку будет продавать его тем, с кем сотрудничает, а именно со странами Глобального Юга и Востоком.

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США не будут полностью отказываться от российского урана, в подписанном президентом Джо Байденом законе есть лазейки, которые позволят обойти запреты. Об этом эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов рассказал в беседе с 360.ru.

По словам Анпилогова, Вашингтон столкнется с трудностями при попытке создать свои мощности по обогащению урана. На этот случай американские власти предусмотрели в законе "массу лазеек", которые станут способом обойти основные положения документа.

"Эти лазейки были сознательно оставлены, потому что в настоящий момент времени Соединенные Штаты Америки не самодостаточны по производству урана, именно обогащенного урана для нужд своей в первую очередь атомной энергетики", — убежден эксперт.

В числе прочего, на исключения из закона претендует компания Centrus, специализирующаяся на поставках ядерного топлива для атомных станций – по мнению Анпилогова, такие преференции ей предоставят. Подобные допущения позволят закрыть дефициты на энергорынке страны, считает специалист. Таким образом, Штаты, по его словам, будут закупать российский уран по квотам и заранее выданным разрешениям на отдельные нужды.

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В атомной энергетике США могут начаться проблемы, заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя запрет Вашингтона на поставки российского урана. По его словам, катастрофы, как в Чернобыле, не будет, но трудности с логистикой намечаются.

Посмотрим, как они обойдутся без российского урана, под который «заточены» ведущие области энергетики страны. Чернобыль там, конечно, вряд ли повторится. Но замена поставщиков вызовет как минимум проблемы с логистикой и перенастройкой оборудования на новое сырье. Впрочем, это уже не наши проблемы, — сообщил военкор.

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Запрет на импорт урана из России ударит по самим Соединенным Штатам. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя подписанный американским лидером Джо Байденом соответствующий законопроект.

Данный выпад США - не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС - ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции, отметил Антонов.

Посол напомнил, что США не имеют достаточного количества национальных обогатительных мощностей, а потому подобными действиями Вашингтон наносит ущерб своей же экономике.

Финансовые потери для США будут куда больше, чем для нашей страны, подчеркнул дипломат. Однако, добавил он, американским стратегам главное навредить России.

Он подчеркнул, что санкции американской администрации не приносят нужных результатов. Жизнь подтвердила, что российская экономика готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды.

Антонов выразил уверенность в том, что российские профильные компании просто ускорят реализацию многочисленных проектов в других странах. А вашингтонским горе-стратегам придется кусать локти, заключил дипломат.