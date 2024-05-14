Вывоз российской нефти морем упал

За неделю с 6 по 12 мая экспорт российской нефти морем упал до восьминедельного минимума. Вывоз энергоресурсов из сократился на 3,05 миллиона баррелей в неделю, сообщает Bloomberg. Lenta.ru

Согласно информации, за указанную неделю из ключевых балтийских портов Приморск, Усть-Луга, а также Мурманска на Арктическом побережье было отправлено намного меньше грузов с нефтью, чем неделей ранее. Сокращение поставок из портов Балтийского моря соответствует обещанным Москвой сокращениям добычи в рамках сделки ОПЕК+. Недельный объем отгрузок оказался примерно на 270 тыс. баррелей в сутки ниже целевого уровня на май, установленного альянсом стран для сдерживания предложения и поддержки цен. В среднем за месяц отставание от плана составило около 10 тыс. баррелей в день. Газета.Ru

Ранее в ОПЕК отметили, что в марте Россия обеспечила 22% от общего объема импорта нефти Китаем против 21% месяцем ранее. На Саудовскую Аравию пришлось 13% поставок, на Ирак - 11% и на Малайзию - чуть менее 10%. В целом импорт нефти Китаем, по оценке ОПЕК, в марте вырос на 4% к февралю и составил 11,6 млн баррелей в сутки (б/с). ТАСС