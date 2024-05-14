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Байден заявил, что CША хотят честной конкуренции с Китаем, а не конфликта

Президент США Джо Байден пояснил свое решение о введении новых таможенных пошлин против КНР желанием честной конкуренции с Пекином, а не намерением вступать с ним в конфликт.

Байден заявил, что CША хотят честной конкуренции с Китаем
© globallookpress.com
"В конечном счете я хочу честной конкуренции с Китаем, а не конфликта. И мы находимся в более выгодном положении, чтобы выиграть эту экономическую конкуренцию против Китая в XXI веке, чем кто-либо другой. Потому что мы инвестируем в Америку и американских рабочих", - сказал глава государства во время выступления в Белом доме, которое было посвящено тарифам, введенным в отношении КНР.

"В течение многих лет китайское правительство вливало государственные деньги в китайские компании по всему спектру отраслей: сталь, алюминий, полупроводники, электромобили, солнечные батареи, промышленность будущего и даже такие критически важные медицинские средства, как перчатки и маски.

Китай в значительной степени субсидирует всю эту продукцию, подталкивая китайские компании производить гораздо больше, чем может потребить остальной мир, а затем выбрасывать излишки продукции на рынок по несправедливо низким ценам, вытесняя из бизнеса других производителей по всему миру", - утверждал американский лидер, безосновательно обвиняя в Пекин в нарушениях принципов торговли.

Лучше пошлин Трампа

Он полагает, что таким образом "был нанесен ущерб Америке". Кроме того, продолжил глава государства, американские "партнеры по всему миру <...> хотят, чтобы в цепочке поставок электромобилей не доминировала несправедливая торговая практика Китая".

По версии Байдена, таможенные пошлины нынешней администрации в отношении Китая, в отличие от тарифов бывшего президента США Дональда Трампа, "стратегические и адресные".

"Я делаю это, следуя законам международной торговли", - утверждал американский лидер. Критикуя Трампа, Байден назвал новые пошлины" разумным подходом". "Сравните их с теми, которые ввела предыдущая администрация, - отметил он. - Мой предшественник обещал увеличить американский экспорт и стимулировать производство. Но он не сделал ни того, ни другого. Он потерпел неудачу".

Администрация Трампа фактически развязала торговую войну, введя пошлины на китайские товары стоимостью $370 млрд. Согласно агентству Reuters, из-за этой меры американские импортеры понесли огромные убытки.

О новых пошлинах

Ранее Министерство коммерции Китая сообщило, что Пекин примет меры в ответ на повышение пошлин в Соединенных Штатах на ряд товаров из КНР. Ведомство также обвинило Вашингтон в нарушении обязательств, которые дал Байден, обещав "не стремиться подавлять и сдерживать развитие Китая".

Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, Соединенные Штаты повышают тарифы на импорт стали и алюминия (с 0-7,5% до 25%), полупроводников и солнечных батарей (с 25% до 50%), электромобилей (с 25% до 100%), компьютеров и ряда других товаров из КНР. Речь идет о пошлинах на товары стоимостью $18 млрд. По словам помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, курирующего вопросы мировой экономики, Вашингтон пытается сформировать "как можно более широкую коалицию для воздействия на Китай".

Экономика
Джозеф Байден
Дональд Трамп
Администрация США