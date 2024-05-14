Байден заявил, что CША хотят честной конкуренции с Китаем

Президент США Джо Байден пояснил свое решение о введении новых таможенных пошлин против КНР желанием честной конкуренции с Пекином, а не намерением вступать с ним в конфликт.

"В конечном счете я хочу честной конкуренции с Китаем, а не конфликта. И мы находимся в более выгодном положении, чтобы выиграть эту экономическую конкуренцию против Китая в XXI веке, чем кто-либо другой. Потому что мы инвестируем в Америку и американских рабочих", - сказал глава государства во время выступления в Белом доме, которое было посвящено тарифам, введенным в отношении КНР.

"В течение многих лет китайское правительство вливало государственные деньги в китайские компании по всему спектру отраслей: сталь, алюминий, полупроводники, электромобили, солнечные батареи, промышленность будущего и даже такие критически важные медицинские средства, как перчатки и маски.

Китай в значительной степени субсидирует всю эту продукцию, подталкивая китайские компании производить гораздо больше, чем может потребить остальной мир, а затем выбрасывать излишки продукции на рынок по несправедливо низким ценам, вытесняя из бизнеса других производителей по всему миру", - утверждал американский лидер, безосновательно обвиняя в Пекин в нарушениях принципов торговли.

Лучше пошлин Трампа

Он полагает, что таким образом "был нанесен ущерб Америке". Кроме того, продолжил глава государства, американские "партнеры по всему миру <...> хотят, чтобы в цепочке поставок электромобилей не доминировала несправедливая торговая практика Китая".

По версии Байдена, таможенные пошлины нынешней администрации в отношении Китая, в отличие от тарифов бывшего президента США Дональда Трампа, "стратегические и адресные".

"Я делаю это, следуя законам международной торговли", - утверждал американский лидер. Критикуя Трампа, Байден назвал новые пошлины" разумным подходом". "Сравните их с теми, которые ввела предыдущая администрация, - отметил он. - Мой предшественник обещал увеличить американский экспорт и стимулировать производство. Но он не сделал ни того, ни другого. Он потерпел неудачу".

Администрация Трампа фактически развязала торговую войну, введя пошлины на китайские товары стоимостью $370 млрд. Согласно агентству Reuters, из-за этой меры американские импортеры понесли огромные убытки.

О новых пошлинах

Ранее Министерство коммерции Китая сообщило, что Пекин примет меры в ответ на повышение пошлин в Соединенных Штатах на ряд товаров из КНР. Ведомство также обвинило Вашингтон в нарушении обязательств, которые дал Байден, обещав "не стремиться подавлять и сдерживать развитие Китая".

Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, Соединенные Штаты повышают тарифы на импорт стали и алюминия (с 0-7,5% до 25%), полупроводников и солнечных батарей (с 25% до 50%), электромобилей (с 25% до 100%), компьютеров и ряда других товаров из КНР. Речь идет о пошлинах на товары стоимостью $18 млрд. По словам помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, курирующего вопросы мировой экономики, Вашингтон пытается сформировать "как можно более широкую коалицию для воздействия на Китай".