ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) более чем вдвое - до 2,5% - увеличил свой прогноз роста ВВП России по итогам 2024 года. В докладе банка, посвященном состоянию экономики в регионе, где он осуществляет свои проекты, также прогнозируется, что в 2025 году рост российской экономики составит 1,5%.

В предыдущем прогнозе, который был представлен в сентябре 2023 года, эксперты предсказывали рост ВВП РФ лишь на 1% в 2024 году. Пересмотр этого показателя, а также увеличение российского ВВП на 3,6% по итогам 2023 года они объясняют "производственным бумом" в оборонном секторе, а также активизацией торговли России с Китаем и "другими нейтральными странами". Отмечая возвращение российской экономики на уровень, предшествовавший началу специальной военной операции ВС РФ на Украине, ЕБРР прогнозирует замедление темпов роста по сравнению с 2023 годом. Прогнозируемый банком показатель роста российского ВВП в 2025 году самый низкий среди всех стран, упоминаемых в докладе.

ЕББР отмечает, что в 2023 году украинская экономика выросла на 5,3% "с низкой базы" после сокращения на 29,1% в 2022 году. В 2024 году банк по-прежнему ожидает роста украинской экономики на 3%, а в 2025 году - увеличения этого показателя до 6%.

"Риски остаются высокими, в особенности в связи с недавним и продолжающимся разрушением портовой и энергетической инфраструктуры [Украины]", - говорится в докладе.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США банк приостановил инвестирование в российские проекты. После прошедших в 2020 году выборов президента Белоруссии, которые подверглись критике на Западе, ЕБРР отказался от финансирования проектов в республике, за исключением частного сектора. Позже банк усилил контроль за выделением своего финансирования на частные проекты в Белоруссии, чтобы исключить их связь с государством.