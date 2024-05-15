Одно из государств планирует усовершенствовать условия для российского бизнеса

Саудовские власти стремятся усовершенствовать условия для бизнеса, в частности российского. С таким заявлением выступил в ходе мероприятий международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» замгенпрокурора Саудовской Аравии Насер Хасан Адави, передает РИА Новости.

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Как указал Адави, государство старается обеспечивать защиту бизнесменов, у которых есть возможности для открытия своего дела. По его словам, власти тесно сотрудничают с российской генпрокуратурой, и благодаря этому обеспечиваются большие возможности для развития торговли между сторонами.

Сейчас упор делается на облегчении возможностей саудовских и российских предпринимателей приезжать в обе страны, заявил Адави. Важно, чтобы предприниматели «чувствовали себя спокойно и в безопасности», добавил он. Замгенпрокурора указал на принятие в Саудовской Аравии некоторых законов для надежности работы иностранных инвесторов.

Ранее врио премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил об отсутствии в России планов по введению каких-либо ограничений для иностранных предпринимателей.