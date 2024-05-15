Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году и ожидает, что рост составит 2,9%, а не 1,6%, как было в осеннем прогнозе. NSN.FM

«Российская экономика вступила в 2024 год на прочной основе», — говорится в сообщении. Там отмечается, что такие важные показатели, как промышленное производство и деловая активность, продолжили свое положительное развитие в начале года. Кроме того, ЕК повысила прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 3,2%, в сравнении с предыдущим прогнозом 2,9%, сделанным осенью. Ura.Ru

В конце апреля Минэкономразвития РФ с учетом текущей динамики повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году с 2,3 до 2,8 процента. Lenta.ru