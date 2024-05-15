Сальвадор добыл сотни биткоинов на энергии вулкана

Сальвадор за последние три года добыл 473,5 биткоина на порядка $29 млн, используя для майнинга энергию вулкана Текапа. Об этом сообщает Reuters.

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Сегодня общий портфель биткоинов правительства страны оценивается в $354 млн. Cогласно официальным данным, в нем находится 5750 монет.

В 2021 году Сальвадор стал первой страной, принявшей биткойн в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. Майнинг криптовалюты при помощи чистых источников энергии является частью более широкой стратегии администрации президента Найиба Букеле по внедрению биткоина в экономику государства.

До этого издание Wu Blockchain проанализировало, жители каких стран чаще всего проводят операции на криптовалютных площадках. Россия оказалась одним из крупнейших источников трафика.